Еще один украинский фильм поедет за "Оскаром"
Об этом написал председатель Госкино Филипп Ильенко в Facebook.
Лента "Женщина на войне" будет бороться за победу в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.
Главная героиня Гелла - дирижер хора и экоактивистка, которая борется против бизнеса, производящей алюминий и загрязняющего окружающую среду. Параллельно Гелла ожидает результаты от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет 4-летняя украинская девочка в Дружковцах.
Главную роль исполнила актриса Галльдора Гейргардсдорритр.
"Женщина на войне" - второй фильм исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона. Его снимали в коопродукции с Украиной, съемки проходили в Украине с украинскими актерами.
В Украине копродукция была поддержана Госкино на сумму 10 млн грн. Общий бюджет фильма - 76 млн.
- Напомним,украинская лента "Донбасс" Сергея Лозницы поборется за престижную кинопремию "Оскар".
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