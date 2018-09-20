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Еще один украинский фильм поедет за "Оскаром"

Украинско-исландско-французский фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингсона поборется за "Оскар"

Об этом написал председатель Госкино Филипп Ильенко в Facebook.

Лента "Женщина на войне" будет бороться за победу в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Главная героиня Гелла - дирижер хора и экоактивистка, которая борется против бизнеса, производящей алюминий и загрязняющего окружающую среду. Параллельно Гелла ожидает результаты от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет 4-летняя украинская девочка в Дружковцах.

Главную роль исполнила актриса Галльдора Гейргардсдорритр.

"Женщина на войне" - второй фильм исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона. Его снимали в коопродукции с Украиной, съемки проходили в Украине с украинскими актерами.

В Украине копродукция была поддержана Госкино на сумму 10 млн грн. Общий бюджет фильма - 76 млн.

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