ЕС введет санкции против Facebook, если он не изменит политику защиты персональных данных
20 сентября, 2018, 13:14
Facebook попадет под санкции Европейского Союза, если до декабря 2018 года не будет соответствовать нормам ЕС о защите персональных данных
Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Журова, передает агентство Reuters.
"Мое терпение подходит к концу. Хотя Facebook заверил меня, что наконец адаптирует все сомнительные условия для пользователей до декабря, это слишком долго", - сказала она.
Журова заверила, что Facebook больше не получит никаких отсрочек. "Если изменения не будут полностью реализованы до конца года, я призываю действовать быстро и ввести санкции против компании", - добавила еврокомиссар.
В то же время она сообщила о том, что компания Airbnb уже внесла необходимые изменения в свои правила после того, как ее обязали сделать это три месяца назад.
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