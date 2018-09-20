Чем опасен полный отказ от завтрака

20 сентября, 2018, 13:18

Завтрак - важный прием пищи, и его не стоит пропускать. Однако утром на это совсем не хватает времени. Частые пропуски завтраков могут привести к проблемам со здоровьем

Об этом пишет 24apteka.

Замедление метаболизма. Метаболизм может замедлиться, если не поесть вскоре после пробуждения. Организм сигнализирует мозгу о сохранении жиров и энергии про запас, пока его снова не накормят.

Увеличение веса. Когда вы начинаете диету, не стоит считать, что отказ от завтрака поможет. Все сэкономленные калории компенсируются с последующим приемом пищи.

Головная боль. Ученые связывают появление головной боли с падением уровня глюкозы в крови. Также “виновными” могут быть гормоны стресса: они высвобождаются во время нехватки питательных веществ.

Повышение уровня гормона стресса кортизола. Из-за отсутствия завтрака увеличивается концентрация свободного кортизола. Это означает стресс для организма. Высокий уровень кортизола может привести к негативным последствиям: лишний вес, угнетение иммунитета и дисбаланс сахара в крови.