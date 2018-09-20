 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чем опасен полный отказ от завтрака

Завтрак - важный прием пищи, и его не стоит пропускать. Однако утром на это совсем не хватает времени. Частые пропуски завтраков могут привести к проблемам со здоровьем

Об этом пишет 24apteka.

Замедление метаболизма. Метаболизм может замедлиться, если не поесть вскоре после пробуждения. Организм сигнализирует мозгу о сохранении жиров и энергии про запас, пока его снова не накормят.

Увеличение веса. Когда вы начинаете диету, не стоит считать, что отказ от завтрака поможет. Все сэкономленные калории компенсируются с последующим приемом пищи.

Головная боль. Ученые связывают появление головной боли с падением уровня глюкозы в крови. Также “виновными” могут быть гормоны стресса: они высвобождаются во время нехватки питательных веществ.

Повышение уровня гормона стресса кортизола. Из-за отсутствия завтрака увеличивается концентрация свободного кортизола. Это означает стресс для организма. Высокий уровень кортизола может привести к негативным последствиям: лишний вес, угнетение иммунитета и дисбаланс сахара в крови.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать