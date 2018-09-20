Чем опасен полный отказ от завтрака
Об этом пишет 24apteka.
Замедление метаболизма. Метаболизм может замедлиться, если не поесть вскоре после пробуждения. Организм сигнализирует мозгу о сохранении жиров и энергии про запас, пока его снова не накормят.
Увеличение веса. Когда вы начинаете диету, не стоит считать, что отказ от завтрака поможет. Все сэкономленные калории компенсируются с последующим приемом пищи.
Головная боль. Ученые связывают появление головной боли с падением уровня глюкозы в крови. Также “виновными” могут быть гормоны стресса: они высвобождаются во время нехватки питательных веществ.
Повышение уровня гормона стресса кортизола. Из-за отсутствия завтрака увеличивается концентрация свободного кортизола. Это означает стресс для организма. Высокий уровень кортизола может привести к негативным последствиям: лишний вес, угнетение иммунитета и дисбаланс сахара в крови.
- Ранее ученые провели эксперимент: они изменили график приема пищи и отследили, как это влияет на организм. Оказалось, так можно похудеть.
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