Боевики на Донбассе били из запрещенного оружия по Крымскому и Лебединскому
20 сентября, 2018, 20:17
В течение четверга, от 7-ми до 18-ти часов, боевики вооруженных формирований Российской Федерации минимум 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщил штаб ООС в своем вечернем сведении в Facebook.
"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Широкино. А опорные пункты наших войск вблизи Лебединского враг также обстрелял из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинский военнослужащих, как отмечается, в течение текущих суток нет.
- Напомним, оккупанты из запрещенного оружия обстреляли жилые кварталы в Широкино.
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