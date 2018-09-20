Апелляционный суд признал незаконным провоцирования детективами НАБУ взятки по Розенблата
Об этом в четверг, 20 сентября, сообщил "Судебный репортер" со ссылкой на текст постановления суда.
Как отмечается, решение принял судья Руслан Арсирий без вызова сторон, в закрытом режиме.
"Суд обязал детективов НАБУ и прокуроров САП, которые согласовывали их действия, соблюдать законодательство о гарантиях депутатской неприкосновенности в уголовном деле", - говорится в сообщении.
При этом пресс-служба суда сообщила, что не может опубликовать мотивировочную часть решения, поскольку исследованные доказательства содержат информацию, охраняемую законом о государственной тайне.
В то же время суд объяснил, что НАБУ осуществляло уголовное преследование Розенблатта вне рамок соответствующего уголовного производства (в рамках оперативно-розыскного дела) и без получения согласия Верховной Рады Украины на привлечение нардепа к уголовной ответственности, что привело к противоправному вмешательству в личную и семейную жизнь Розенблатта.
- Напомним, Розенблатта подозревают в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.
- 18 июля 2017г. суд обязал Розенблатта носить электронный браслет, не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, сдать все свои загранпаспорта, воздерживаться от общения с другими фигурантами в уголовном производстве. Розенблат надел браслет 19 июля.
- 20 октября Национальное антикоррупционное бюро открыло новое уголовное производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта нардепу Бориславу Розенблат.
- 9 февраля Соломенский райсуд Киева постановил отменить обязательство носить электронное средство контроля для нардепа Борислава Розенблатта.
- 11 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Розенблатта и признал его потерпевшим в открытом ГПУ производстве о якобы провокацию взятки в "янтарной делу".
- Суд не отдал 7 млн залога родственникам Розенблатта.
- 13 июня Соломенский суд в "янтарном деле" не продлил срок действия обязанностей нардепу Бориславу Розенблат, но продолжил Максиму Полякову.
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