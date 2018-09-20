Апелляционный суд признал незаконным провоцирования детективами НАБУ взятки по Розенблата

20 сентября, 2018, 18:10

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Борислава Розенблата к НАБУ, признав противоправными действия оперативнків антикоррупционного бюро в так называемой "янтарной делу"

Об этом в четверг, 20 сентября, сообщил "Судебный репортер" со ссылкой на текст постановления суда.

Как отмечается, решение принял судья Руслан Арсирий без вызова сторон, в закрытом режиме.

"Суд обязал детективов НАБУ и прокуроров САП, которые согласовывали их действия, соблюдать законодательство о гарантиях депутатской неприкосновенности в уголовном деле", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба суда сообщила, что не может опубликовать мотивировочную часть решения, поскольку исследованные доказательства содержат информацию, охраняемую законом о государственной тайне.

В то же время суд объяснил, что НАБУ осуществляло уголовное преследование Розенблатта вне рамок соответствующего уголовного производства (в рамках оперативно-розыскного дела) и без получения согласия Верховной Рады Украины на привлечение нардепа к уголовной ответственности, что привело к противоправному вмешательству в личную и семейную жизнь Розенблатта.