Amazon откроет три тысячи магазинов без продавцов до 2021 года
20 сентября, 2018, 18:16
Amazon планирует открыть 3 тысячи супермаркетов Amazon Go без продавцов и охраны до 2021 года
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
При входе в супермаркет покупателю нужно установить приложение Amazon Go и приложить смартфон к специальным сенсорам.
После этого технологии компьютерного зрения, алгоритмы глубокого обучения и система датчиков (многие из которых изначально разрабатывались для беспилотных автомобилей) начинают отслеживать каждый шаг покупателя. Когда клиент берет товар с полки и кладет его в корзину, система записывает покупку на счет в приложении.
Источник агентства рассказал, что сейчас план по расширению сети супермаркетов находится на согласовании в руководстве компании. Представитель Amazon отказался от комментариев.
- Напомним, сотрудники Amazon передавали конфиденциальную информацию о продажах и удаляли негативные отзывы за взятки от интернет-магазинов.
- По словам журналистов, в Amazon действует целая группа мошенников, которые за $300 могут оказывать определенные "услуги": удалить негативные отзывы об интернет-магазине, предоставить информацию об электронной почте покупателей, которые оставили негативный отзыв, а также информацию о продажах, чтобы дать онлайн-продавцам преимущество перед конкурентами.
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