Amazon откроет три тысячи магазинов без продавцов до 2021 года

20 сентября, 2018, 18:16

Amazon планирует открыть 3 тысячи супермаркетов Amazon Go без продавцов и охраны до 2021 года

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

При входе в супермаркет покупателю нужно установить приложение Amazon Go и приложить смартфон к специальным сенсорам.

После этого технологии компьютерного зрения, алгоритмы глубокого обучения и система датчиков (многие из которых изначально разрабатывались для беспилотных автомобилей) начинают отслеживать каждый шаг покупателя. Когда клиент берет товар с полки и кладет его в корзину, система записывает покупку на счет в приложении.

Источник агентства рассказал, что сейчас план по расширению сети супермаркетов находится на согласовании в руководстве компании. Представитель Amazon отказался от комментариев.