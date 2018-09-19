Закон об увеличении количества членов ЦИК до 17 человек передали Порошенко
Подписание состоялось перед закрытием утреннего пленарного заседания парламента, сообщает "РБК-Украина".
Это означает, что теперь документ направлен на подпись президенту Петру Порошенко, а законопроект позволил разблокировать рассмотрение обновления ЦИК.
"Мы сделали решительный шаг к обновлению ЦИК, и завтра мы обновим Центральную избирательную комиссию, и никакие темные силы нас не остановят... Итак, я подписываю закон о Центральной избирательной комиссии сейчас при всех и передаю на подпись президенту", - подчеркнул Парубий.
Напомним, 18 сентября Рада приняла законопроект №9090. Его целью было увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.
Отметим, что обновить ЦИК парламент хотел еще в июле, однако среди депутатов возник спор в отношении кандидатов от разных фракций. В результате 5 июля Раде пришлось отложить голосование, а в БПП из-за этого отказались возвращаться в сессионный зал.
12 июля вопрос о Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня, однако среди нардепов снова возникло непонимание, и поэтому рассмотрение пришлось отложить до осенней сессии.
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