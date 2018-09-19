Закон об увеличении количества членов ЦИК до 17 человек передали Порошенко

19 сентября, 2018, 14:41

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №9090 "О внесении изменения в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии"

Подписание состоялось перед закрытием утреннего пленарного заседания парламента, сообщает "РБК-Украина".

Это означает, что теперь документ направлен на подпись президенту Петру Порошенко, а законопроект позволил разблокировать рассмотрение обновления ЦИК.

"Мы сделали решительный шаг к обновлению ЦИК, и завтра мы обновим Центральную избирательную комиссию, и никакие темные силы нас не остановят... Итак, я подписываю закон о Центральной избирательной комиссии сейчас при всех и передаю на подпись президенту", - подчеркнул Парубий.

Напомним, 18 сентября Рада приняла законопроект №9090. Его целью было увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

Отметим, что обновить ЦИК парламент хотел еще в июле, однако среди депутатов возник спор в отношении кандидатов от разных фракций. В результате 5 июля Раде пришлось отложить голосование, а в БПП из-за этого отказались возвращаться в сессионный зал.

12 июля вопрос о Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня, однако среди нардепов снова возникло непонимание, и поэтому рассмотрение пришлось отложить до осенней сессии.