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За год - никакого прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, - Геращенко


фото: radiosvoboda
Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей и за год не был достигнут прогресс в мирном урегулировании конфликта на Донбассе

Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко в Faceook.

Обсуждение состоялось в рамках неформальной минской платформы в украинском парламенте, во время которой состоялась встреча со специальным представителем главенствующего в ОБСЕ, представителем в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартином Сайдиком.

"Депутаты всех фракций (кроме ОБ) отметили невыполнении РФ ни одного пункта Минских соглашений. Мы не продвинулись ни на шаг в мирном урегулировании на Донбассе за этот год из-за деструктивной позиции РФ и ее марионеточного режима", - написала Геращенко.

Также, по ее словам, парламентарии выразили глубокую обеспокоенность и возмущение заявлениями о попытках провести в ноябре "выборы" в ОРДЛО, "которые не соответствуют духу и букве Минских соглашений, украинскому законодательству и могут привести к серьезной дестабилизации ситуации на Донбассе".

"Депутаты ВР призвали представителя ОБСЕ поднять в Минске вопросы недопустимости "выборов", и также обратиться к представителям РФ с призывом публично осудить эти выборы и отказаться от сценария их проведения", - ззаначила вице-спикер парламента.

Напоследок она резюмировала, что дискуссия вышла откровенной корректной, прогнозируются горячие дебаты в ВР по прологнации закона (о деоккупации Донбасса, - ред.).

 

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