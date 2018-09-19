Война и репрессивный аппарат съедают 40% скудного бюджета России, - Шлосберг

19 сентября, 2018, 06:34

Невероятное увеличение количества и полномочий силовиков, а также военные компании в Украине и Сирии перегружают и без того слабый государственный бюджет РФ

Об этом известный российский оппозиционер, один из руководителей партии "Яблоко" Лев Шлосберг заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

"С точки зрения силовой составляющей российской власти - она достигла максимума по сравнению со всем предшествующим веком. Если сравнивать роль силовиков в управлении государством, начиная с 1917 года, после Октябрського переворота, то она сейчас достигла в России в историческом контексте наивысшего уровня", - отметил политик.

Соответственно, изменилась и структура расходов государства.

"Чтобы зрителям была понятна картина: весь федеральный бюджет Российской Федерации, собственно, бюджет государства Россия составляет свыше 16 трлн руб., все бюджеты регионов России вместе с местным самоуправлением - еще 16 с небольшим. И вот эта сумма 32-33 трлн руб., которые сегодня являютя бюджетными деньгами, это все деньги которые сегодня есть в России", - подчеркнул Шлосберг.

По его словам, на самом деле это "очень маленькие деньги".

"Очень маленькие деньги. Это совершенно недостаточно для такой страны как Россия. Тем не менее, из этих денег не известная нам сумма, но мы понимаем что идет речь о триллионах рублей, тратится на военщину. У нас расходы силовиков, включая армию, в бюджете составляют 40%. У нас закрытые статьи бюджета, т.е. напрямую секретные статьи, это 17% (на момент утверждения, потом цифра может изменится) . И когда встает вопрос "Друзья, нам не хватает на войну 2-3 трлн, где нам их взять?", ответ простой: "Как у кого? У холопов".

Именно поэтому, отметил Шлосберг, судьба государственных пенсий в России сейчас под вопросом.