В Житомире более 18 часов тушили пожар на картонном комбинате

19 сентября, 2018, 10:16

фото: У ДСНС у Житомирській області

фото: У ДСНС у Житомирській області

В Житомире пожарные более 18 часов тушили пожар на территории ООО "Житомирский картонный комбинат"

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.

Продолжаются работы по разборке конструктивных элементов здания для выявления скрытых очагов горения в пустотах, под плитами перекрытия и т.п. На месте пожара работают 9 единиц техники и 37 человек личного состава.

В результате пожара сгорела готовая продукция внутри склада (бумага в рулонах, лотки под яйца) на площади 800 кв.м и крыша на площади 3000 кв.м, повреждены кабинеты в админздании. Спасены 2 цеха с оборудованием.