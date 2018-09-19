В заявлениях России по МН17 есть признаки подделки, - росЗМІ

19 сентября, 2018, 07:31

В представленных Министерством обороны России документах, которые якобы указывают на происхождение ракетного комплекса "Бук", сбивший МН-17, обнаружили признаки подделки

Об этом пишет российская "Новая газета".

В своих выводах российские военные использовали данные расследования JIT и, в частности, серийный номер двигателя ракеты - 8869032, который вместе с остатками корпуса голландцы предъявили в мае 2018 года на своей презентации под Утрехтом.

Тогда JIT смогла установить, что двигатель с таким номером был изготовлен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном. Также следователи запросили информацию об изделии, у которого был двигатель с указанным серийным номером, у российской стороны.

Представители Минобороны России на специальном брифинге представили, как они утверждают, документы архива Долгопрудненского завода: "сводную ведомость на изделие", "восстановленный оригинал формуляра на двигатель" и "журнал принятой продукции".

Номер двигателя 8869032, опубликованный голландцами, есть в первых двух документах. Например, в "восстановленном оригинале формуляра" рядом с номером 8869032 есть цифры 8868720, что значатся как серийный номер уже собранного изделия.

В обоих "документах" указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года.

Представитель минобороны РФ утверждает, что зная эти номера, можно установить в какую воинскую часть она была предназначена.

В рукописном журнале напротив "уникального номера ракеты" 8720 указано и место отправления - в/ч 20152 (военная часть в Тернопольской области на западе Украины)

Надо заметить, что минобороны РФ никак не объясняет, почему вместо оригинального "формуляра на двигатель", публике предъявили "восстановленный оригинал формуляра на двигатель".

Однако, как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании оригинала, который стал непригодным или был потерян.

В бумаге, согласно правилам восстановления оригиналов, определенными стандартом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В документе как минимум на четырех листах (фамилия и подпись сотрудницы Дмитриевой, а также дата заполнения: 14 января 1986 года. "Дата изготовления собранного изделия" - 24 декабря 1986 года - значится в этом же формуляре.

Выходит, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства.

"Этот факт порождает вопрос: кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, который, вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по "Боингу"?", - пишет газета.

В этом контексте обращает на себя внимание и почерк заполнителя второго документа - "сводной ведомости на изделие". Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу.

При этом в заголовке ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты - 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовались более светлые чернила.