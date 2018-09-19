В Южной Африке официально разрешили марихуану

19 сентября, 2018, 17:46

Конституционный суд Южной Африки легализовал употребление марихуаны взрослыми в частных местах

Об этом пишет ВВС.

Судьи определили судьбу марихуаны путем анонимного голосования. Они поддержали легализацию.

"Для взрослого человека не будет считаться уголовным преступлением употребление или владение каннабисом для личного потребления", - постановили в суде.

Активисты, которые были за каннабис, обрадовались решению и скандировали "Конопля теперь свободна".

Правительство Южной Африки было против легализации. Они аргументировали это тем, что марихуана - это наркотик, который имеет "вредное" влияние на здоровье.

Правительство еще не прокомментировало решение суда, которое является обязательным к выполнению. Однако, будет оставаться незаконным употреблениее каннабиса на публике, а также его продажа и поставки.

Суд дал парламенту 24 месяца, чтобы изменить закон. Взрослые, которые будут употреблять марихуану дома сейчас, будут защищены самим решением суда до того времени, пока не изменят закон.