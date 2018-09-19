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В Индии будут наказывать мужчин, которые практикуют "мгновенные" разводы

В Индии ввели тюремные сроки для тех, кто будет практиковать так называемые мгновенные мусульманские разводы

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 19 сентября, Индия ввела наказание за практикование "моментального" исламского развода, когда мужчине достаточно лишь сказать жене слово "талак". Нарушителям грозит тюремное заключение.

Жена, с которой мужчина хочет расстаться таким образом, теперь может пожаловаться полиции, и правоохранители могут арестовать его.

Высший суд Индии в августе прошлого года признал такие разводы незаконными, но наказание для тех, кто таким образом разводится с женой, установлено только сейчас. С момента судебного запрета "талака" был зафиксирован 201 случай нарушений.

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