В России разбился сверхзвуковой истребитель Миг-31
19 сентября, 2018, 20:17
В Нижегородской области Российской Федерации во время учебно-тренировочного полета разбился сверхзвуковой истребитель-перехватчик Миг-31
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны.
Как отмечается, самолет разбился вблизи аэродрома, неподалеку от населенного пункта Кулебаки.
По данным штаба, на борту Миг-31 находились двое пилотов (инструктор и курсант). В результате возникновения внештатной ситуации экипаж принял решение катапультироваться.
Сейчас комиссия российского Минобороны устанавливает причины аварии. Предварительно причиной крушения самолета в Нижегородской области назвали техническую неисправность.
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