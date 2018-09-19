В России разбился сверхзвуковой истребитель Миг-31

19 сентября, 2018, 20:17

В Нижегородской области Российской Федерации во время учебно-тренировочного полета разбился сверхзвуковой истребитель-перехватчик Миг-31

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны.

Как отмечается, самолет разбился вблизи аэродрома, неподалеку от населенного пункта Кулебаки.

По данным штаба, на борту Миг-31 находились двое пилотов (инструктор и курсант). В результате возникновения внештатной ситуации экипаж принял решение катапультироваться.

Сейчас комиссия российского Минобороны устанавливает причины аварии. Предварительно причиной крушения самолета в Нижегородской области назвали техническую неисправность.