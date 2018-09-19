В районе ООС задержали 11 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

19 сентября, 2018, 08:11

На Донбассе в зоне проведения ООС правоохранители задержали 11 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Задержание проводили военнослужащие Нацгвардии и работники Нацполиции. Часть нарушителей "поймали" на стационарных блокпостах, а остальные - на мобильных.

В течение суток правоохранителями было проверено 14 299 единиц транспортных средств, 18746 лиц - из них 3139 за данными Информационного центра Национальной полиции, выявлены 33 административных правонарушения.

В территориальные подразделения Национальной полиции было доставлено 11 человек для проверки на причастность к так называемой "ДНР".