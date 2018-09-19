В Раде не будут молиться после начала заседаний

19 сентября, 2018, 11:55

В парламенте сняли с рассмотрения законопроект №6722 о чтении молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний

Об этом говорит принятый план работы ВР на осень, в котором указанный законопроект отсутствует.

Документ был зарегистрирован в июле 2017 года. Среди инициаторов законопроекта - народные депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко.

В Главном научно-экспертном управлении обратили внимание на признаки неконституционности данного законопроекта, ведь Украина - светское государство, а чтение молитвы "Отче наш" часто является элементом отправления христианского религиозного обряда. Между тем, Конституция предусматривает, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом, поэтому не может быть привилегий или ограничений по признакам религиозных убеждений.

Напомним, 18 сентября парламент утвердил повестку дня девятой сессии Верховной Рады. Законопроект о чтении молитвы "Отче наш" в Раде был в перечне законопроектов, которые потеряли актуальность или предлагаются на отклонение по другим причинам.