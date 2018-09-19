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В Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН


фото: REUTERS
18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке откроется 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Тема Ассамблеи: "Сделаем ООН ближе к интересам всех людей: глобальное лидерство и совместная ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ".

В повестку дня сессии планируется включить свыше 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, разоружение, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитию международного права и тому подобное.

В свою очередь, глава 73-й сессии ГА ООН, министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес отметила важность дополнительного импульса к многостороннему сотрудничеству и усиления работы Генеральной Ассамблеи. В числе основных приоритетов глава 73-й сессии ГА ООН выделила дальнейшую реформу ООН, предотвращение конфликтов, обеспечение прав человека, гендерное равенство и преодоление несправедливости в мире.

Важное место также займет тематика содействие экономическому развитию и принятию глобальных соглашений по миграции и беженцах.

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