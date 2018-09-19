В Николаеве выпустили из СИЗО чеченца, которого просила выдать Россия
Об этом сообщают Новости N.
Тимаров был вынужден бежать с территории РФ, по его словам, в связи с политической ситуацией. В 2007 году его обвинили по статье о незаконном обороте наркотических средств и объявили в международный розыск. Сам он отрицает свою вину и утверждает, что в России его преследуют за оппозиционные политические взгляды.
С 2015 года Тимаров воевал на Донбассе в составе добровольческого батальона им. Дудаева.
"Я пришел помочь вашей стране, потому что вы помогали нашей", - отметил Тимаров.
Отмечается, что с 2017 года по состоянию здоровья он уже не мог участвовать в военных действиях, поэтому последний год занимался волонтерством.
Три месяца назад Тимарова по решению Ленинского суда Николаева взяли под арест по экстрадиционному запросу России. Однако, по словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, российская сторона не предоставила доказательств вины Тимарова по уголовной статье. Поэтому было принято решение о снятии экстрадиционного ареста.
Сейчас Тимаров надеется, что ему предоставят в Украине статус беженца.
- Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу Федеральной службы безопасности РФ.
- Отмечалось, что он якобы заявлял о желании воевать на востоке Украины вместе с выходцами с Кавказа против российских бойцов.
- В ГПУ уверяли, что Тумгоев, экстрадирован в РФ, никогда не служил в АТО.
- 17 сентября под ГПУ представители националистических движений устроили акцию протеста.
- В полиции рассказывали о 7 пострадавших силовиках, открыли 2 производства.
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