В Николаеве выпустили из СИЗО чеченца, которого просила выдать Россия

19 сентября, 2018, 13:15

В Николаеве из СИЗО выпустили гражданина России, чеченца Мовлу Тимарова, с которого сняли экстрадиционный арест по согласованию с генпрокурором Юрием Луценко

Об этом сообщают Новости N.

Тимаров был вынужден бежать с территории РФ, по его словам, в связи с политической ситуацией. В 2007 году его обвинили по статье о незаконном обороте наркотических средств и объявили в международный розыск. Сам он отрицает свою вину и утверждает, что в России его преследуют за оппозиционные политические взгляды.

С 2015 года Тимаров воевал на Донбассе в составе добровольческого батальона им. Дудаева.

"Я пришел помочь вашей стране, потому что вы помогали нашей", - отметил Тимаров.

Отмечается, что с 2017 года по состоянию здоровья он уже не мог участвовать в военных действиях, поэтому последний год занимался волонтерством.

Три месяца назад Тимарова по решению Ленинского суда Николаева взяли под арест по экстрадиционному запросу России. Однако, по словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, российская сторона не предоставила доказательств вины Тимарова по уголовной статье. Поэтому было принято решение о снятии экстрадиционного ареста.

Сейчас Тимаров надеется, что ему предоставят в Украине статус беженца.