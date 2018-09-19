В Минске - заседание рабочих групп по Донбассу. Названа главная тема обсуждения

19 сентября, 2018, 10:03

Сегодня в Минске состоится заседание рабочих групп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она отметила, что накануне заседания украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком и обратили его внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, которые не соответствуют украинскому законодательству, на оккупированном Донбассе.

Таким образом, Сайдика попросили выдвинуть вопрос о недопустимости псевдовыборов в ноябре этого года на оккупированных территориях.

"Мы ожидаем и публичной реакции со стороны РФ по поводу этих "псевдовыборов", которые идут вразрез с буквой и духом Минских соглашений и работают на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров. Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня", - подчеркнула Геращенко.