В Минске - заседание рабочих групп по Донбассу. Названа главная тема обсуждения
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Она отметила, что накануне заседания украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком и обратили его внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, которые не соответствуют украинскому законодательству, на оккупированном Донбассе.
Таким образом, Сайдика попросили выдвинуть вопрос о недопустимости псевдовыборов в ноябре этого года на оккупированных территориях.
"Мы ожидаем и публичной реакции со стороны РФ по поводу этих "псевдовыборов", которые идут вразрез с буквой и духом Минских соглашений и работают на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров. Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня", - подчеркнула Геращенко.
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