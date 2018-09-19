В Косово лидера оппозиции посадили за решетку из-за слезоточивого газа в парламенте
Об этом сообщает "Европейская правда".
Согласно принятому ранее решению местного суда косовской столицы, четыре члена "Самоопределения" были приговорены к тюремному заключению за использование слезоточивого газа в парламенте Косово и препятствование полиции при исполнении служебных обязанностей в марте 2018 года.
Альбина Курти приговорили к 17 месяцам лишения свободы, других депутатов также ждет заключение от 14 до 17 месяцев.
Члены "Самоопределения" препятствовали работе парламента, чтобы не допустить ратификации соглашения по поводу границы с Черногорией и договора о создании Ассоциации сербских муниципалитетов.
Парламенту Косово все-таки удалось ратифицировать соглашение по чорногорско-косовской границе, но процесс создания Ассоциации сербских муниципалитетов так и не начался.
Кроме противодействия оппозиции на сегодня существует решение Конституционного суда Косово, которым признаны неконституционными отдельные пункты соответствующего соглашения, которое было подписано Приштиной и Белградом в Брюсселе при посредничестве Европейского Союза.
Лидер "Самоопределения" Альбин Курти призвал граждан к участию в акции протеста 29 сентября в 14:00 в Приштине. Главной причиной для протестов стали идеи разделения Косово и нынешняя правительственная политика.
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