В Хмельницком горит школа, детей эвакуируют

19 сентября, 2018, 11:47

В Хмельницком горит школа №1, расположенная вблизи парка им. Чекмана

Об этом сообщает местное издание 0382.ua.

Детей из учебного заведения эвакуировали и отвели в парк. На видео, опубликованном пользователем Life Khmelnitsky, можно увидеть пламя из окна на верхнем этаже школы.

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