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В харьковском вузе произошло убийство во время пьяного застолья


фото: поліція Харківщини
В одном из высших учебных заведений Харькова нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Об этом сообщает пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харькове.

Отмечается, что в университете убили 56-летнего харьковчанина. По подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудники полиции задержали и доставили в участок его знакомого.

Местные издания сообщают, что убийство произошло в Харьковском национальном университете имени Василия Каразина.

"Как выяснилось, в вузе, где произошла трагедия, подозреваемый работает телефонистом. В тот день у мужчины был день рождения, который он решил отпраздновать в помещении университета и пригласил трех своих знакомых. Застолье проходило в одном из кабинетов на 9-м этаже. Во время распития алкоголя между именинником и одним из товарищей возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в область шеи", - рассказал начальник Шевченковского отдела полиции Эдуард Коваленко.

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Также он отметил, что потерпевший пытался убежать от нападавшего и выбежал из кабинета. На лестнице он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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