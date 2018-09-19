В Борисполе пес Фарт нашел 5 кг кокаина

19 сентября, 2018, 10:41

Пограничники в пункте пропуска "Борисполь" во время проверки багажа, следовавшего транзитом из Варшавы в Тель-Авив, нашли 5 кг кокаина

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

В ходе проверки на один из чемоданов пассажиров сработал служебный пес Фарт. Во время детального осмотра чемодана была обнаружена двойная стенка, где находилось пять свертков с 5,4 кг белого порошка, предварительно кокаина.

Обнаруженное вещество отправлено на дополнительную проверку.

По данному факту проинформирована Национальная полиция и подготовлено сообщение о возбуждении уголовного дела по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических веществ".