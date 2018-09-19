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Украинские радиостанции на четверть перевыполнили квоты из отечественных песен, - Порошенко

Общенациональные радиостанции почти на четверть процентов перевыполнили квоты по ротации в своих эфирах украинских песен, местные чуть меньше - на 18%

Такие данные мониторинга по выполнению квот украиноязычных песен обнародовал в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Такие цифры, по словам главы государства, свидетельствуют о соответствии имеющемуся запросу в обществе.

  • Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за невыполнение закона о 30% квоту украинского языка и музыки в эфире радиостанций за весь период действия языковых квот ввела штрафов в сумме свыше 1 373 тыс. грн.
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