Ученые нашли сахар, с которым можно худеть
19 сентября, 2018, 15:18
Американские ученые обнаружили, что глюкозу можно заменить маннозой: это снизит риск поправиться
Об этом пишет MedicalExpress.
По словам исследователей, манноза имеет такой же состав, что и глюкоза. В них шесть атомов углерода, двенадцать водорода и шесть кислорода. Однако в маннозы другая структура
Лабораторные мыши, которые употребляли большое количество маннозы с детства, реже страдали от лишнего веса. Глюкоза и манноза по-разному влияют на кишечную микрофлору грызунов. Манноза делает ее более приспособленной к усвоению жирной пищи.
Ученые говорят, что если употреблять маннозу с детских лет, можно избежать развития ожирения.
- Напомним, эксперты выбрали полезные способы, которые помогут правильно устроить питание и уберечь щитовидную железу.
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