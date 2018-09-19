Ученые нашли сахар, с которым можно худеть

19 сентября, 2018, 15:18

Американские ученые обнаружили, что глюкозу можно заменить маннозой: это снизит риск поправиться

Об этом пишет MedicalExpress.

По словам исследователей, манноза имеет такой же состав, что и глюкоза. В них шесть атомов углерода, двенадцать водорода и шесть кислорода. Однако в маннозы другая структура

Лабораторные мыши, которые употребляли большое количество маннозы с детства, реже страдали от лишнего веса. Глюкоза и манноза по-разному влияют на кишечную микрофлору грызунов. Манноза делает ее более приспособленной к усвоению жирной пищи.

Ученые говорят, что если употреблять маннозу с детских лет, можно избежать развития ожирения.