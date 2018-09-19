Ученые нашли четыре типа личности. Какой из них ваш

19 сентября, 2018, 12:48

Американские ученые опросили свыше 1 млн людей и определили, что есть только четыре типа личности

Об этом пишет Science Daily.

В исследовании ученых из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, приняли участие 1,5 миллиона человек. Добровольцы прошли онлайн-опрос и получили ответ по поводу своей личности. Анкеты содержали от 44 до 300 вопросов.

Изменчивые. Высокий уровень невротизма, экстраверсии, обычно закрытые люди. Чаще всего к этому кластеру относят женщин.

Замкнутые: Это люди, которые не являются невротическими и открытыми, однако они эмоционально стабильны, а также добросовестны.

Лидеры. Уровень невротизма низкий, все остальные показатели черт личности – высокие. Такие люди надежны, ответственны и открыты к новым идеям.Этот тип личности чаще встречается среди женщин.

Эгоцентрики. Низкая открытость, добросовестность, готовность к компромиссу,а уровень экстраверсии высокий. С возрастом число людей, которых можно было бы отнести к этому типу, уменьшается.