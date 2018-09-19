Ученые нашли четыре типа личности. Какой из них ваш
Об этом пишет Science Daily.
В исследовании ученых из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, приняли участие 1,5 миллиона человек. Добровольцы прошли онлайн-опрос и получили ответ по поводу своей личности. Анкеты содержали от 44 до 300 вопросов.
Изменчивые. Высокий уровень невротизма, экстраверсии, обычно закрытые люди. Чаще всего к этому кластеру относят женщин.
Замкнутые: Это люди, которые не являются невротическими и открытыми, однако они эмоционально стабильны, а также добросовестны.
Лидеры. Уровень невротизма низкий, все остальные показатели черт личности – высокие. Такие люди надежны, ответственны и открыты к новым идеям.Этот тип личности чаще встречается среди женщин.
Эгоцентрики. Низкая открытость, добросовестность, готовность к компромиссу,а уровень экстраверсии высокий. С возрастом число людей, которых можно было бы отнести к этому типу, уменьшается.
- Напомним, эксперты провели новый опрос, чтобы определить, на каком этапе отношений партнеры чувствуют себя комфортно в паре в быту.
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