Twitter вернул хронологическую ленту. Ее не было 2 года

19 сентября, 2018, 13:25

Пользователи Twitter теперь смогут просматривать ленту твитов, как раньше - в хронологическом порядке

Об этом компания сообщила в соцсети.

4/ So, we're working on providing you with an easily accessible way to switch between a timeline of Tweets that are most relevant for you and a timeline of the latest Tweets. You'll see us test this in the coming weeks. — Twitter Support (@TwitterSupport) 17 сентября 2018 г.

В 2016 году Twitter составил новый алгоритм, который формирует ленту исходя из действий аккаунтов, на которые подписан пользователь. В итоге на первых позициях списка оказываются популярные твиты, написанные несколько часов или дней назад, а новые посты располагаются ниже.

Большинству пользователей нововведение не понравилось, поэтому через два года разработчики решили облегчить им переключение между двумя видами лент.

В Twitter объяснили, что алгоритмическая лента должна показывать одновременно самые последние и лучшие твиты, которые могут быть интересны пользователю. Однако алгоритм не всегда правильно понимает этот баланс, поэтому компания добавила возможность вернуть хронологическую ленту.

Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки и снять галочку "Показывать лучшие твиты". Вместе с отключением алгоритмической ленты сервис перестанет показывать подборку "вы могли пропустить". В ближайшее время компания планирует добавить возможность быстро переключаться между двумя новостными лентами.