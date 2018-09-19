 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Twitter вернул хронологическую ленту. Ее не было 2 года

Пользователи Twitter теперь смогут просматривать ленту твитов, как раньше - в хронологическом порядке

Об этом компания сообщила в соцсети.

В 2016 году Twitter составил новый алгоритм, который формирует ленту исходя из действий аккаунтов, на которые подписан пользователь. В итоге на первых позициях списка оказываются популярные твиты, написанные несколько часов или дней назад, а новые посты располагаются ниже.

Большинству пользователей нововведение не понравилось, поэтому через два года разработчики решили облегчить им переключение между двумя видами лент.

В Twitter объяснили, что алгоритмическая лента должна показывать одновременно самые последние и лучшие твиты, которые могут быть интересны пользователю. Однако алгоритм не всегда правильно понимает этот баланс, поэтому компания добавила возможность вернуть хронологическую ленту.

Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки и снять галочку "Показывать лучшие твиты". Вместе с отключением алгоритмической ленты сервис перестанет показывать подборку "вы могли пропустить". В ближайшее время компания планирует добавить возможность быстро переключаться между двумя новостными лентами.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать