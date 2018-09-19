Twitter вернул хронологическую ленту. Ее не было 2 года
Об этом компания сообщила в соцсети.
4/ So, we're working on providing you with an easily accessible way to switch between a timeline of Tweets that are most relevant for you and a timeline of the latest Tweets. You'll see us test this in the coming weeks.— Twitter Support (@TwitterSupport) 17 сентября 2018 г.
В 2016 году Twitter составил новый алгоритм, который формирует ленту исходя из действий аккаунтов, на которые подписан пользователь. В итоге на первых позициях списка оказываются популярные твиты, написанные несколько часов или дней назад, а новые посты располагаются ниже.
Большинству пользователей нововведение не понравилось, поэтому через два года разработчики решили облегчить им переключение между двумя видами лент.
В Twitter объяснили, что алгоритмическая лента должна показывать одновременно самые последние и лучшие твиты, которые могут быть интересны пользователю. Однако алгоритм не всегда правильно понимает этот баланс, поэтому компания добавила возможность вернуть хронологическую ленту.
Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки и снять галочку "Показывать лучшие твиты". Вместе с отключением алгоритмической ленты сервис перестанет показывать подборку "вы могли пропустить". В ближайшее время компания планирует добавить возможность быстро переключаться между двумя новостными лентами.
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