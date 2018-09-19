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Сыроед рассказала, какие сделки с Россией нужно денонсировать

Украина должна денонсировать определенную часть соглашений с Российской Федерацией из-за того, что они потеряли смысл, а также являются недопустимыми в условиях войны

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

"Есть часть сделок, которые должны быть остановлены хотя бы до конца войны и возвращения Крыма. То есть мы должны дать сигнал: хорошо, станете нормальными, тогда мы продолжим об этом говорить. Но все военные соглашения о сотрудничестве - мы имеем врага, а мы выполняем до сих пор военные контракты. Мы им поставляем оружие. Это должно быть остановлено ", - отметила Сыроед.

Также, по ее словам, такое соглашение как "О дружбе и сотрудничестве" является фикцией в условиях войны.

  • 28 августа на XIII совещании руководителей дипломатических учреждений Украины президент Украины Порошенко предложил расторгнуть договор "о дружбе" с Россией.
  • Украина не будет продлять действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, и это не будет его денонсацией, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
  • Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией
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