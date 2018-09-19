Сыроед рассказала, какие сделки с Россией нужно денонсировать
19 сентября, 2018, 22:53
Украина должна денонсировать определенную часть соглашений с Российской Федерацией из-за того, что они потеряли смысл, а также являются недопустимыми в условиях войны
Об этом в эфире Еспресо.TV заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.
"Есть часть сделок, которые должны быть остановлены хотя бы до конца войны и возвращения Крыма. То есть мы должны дать сигнал: хорошо, станете нормальными, тогда мы продолжим об этом говорить. Но все военные соглашения о сотрудничестве - мы имеем врага, а мы выполняем до сих пор военные контракты. Мы им поставляем оружие. Это должно быть остановлено ", - отметила Сыроед.
Также, по ее словам, такое соглашение как "О дружбе и сотрудничестве" является фикцией в условиях войны.
- 28 августа на XIII совещании руководителей дипломатических учреждений Украины президент Украины Порошенко предложил расторгнуть договор "о дружбе" с Россией.
- Украина не будет продлять действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, и это не будет его денонсацией, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией
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