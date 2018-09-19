Сыроед рассказала, какие сделки с Россией нужно денонсировать

19 сентября, 2018, 22:53

Украина должна денонсировать определенную часть соглашений с Российской Федерацией из-за того, что они потеряли смысл, а также являются недопустимыми в условиях войны

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

"Есть часть сделок, которые должны быть остановлены хотя бы до конца войны и возвращения Крыма. То есть мы должны дать сигнал: хорошо, станете нормальными, тогда мы продолжим об этом говорить. Но все военные соглашения о сотрудничестве - мы имеем врага, а мы выполняем до сих пор военные контракты. Мы им поставляем оружие. Это должно быть остановлено ", - отметила Сыроед.

Также, по ее словам, такое соглашение как "О дружбе и сотрудничестве" является фикцией в условиях войны.