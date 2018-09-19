Синоптик предупредила киевлян о существенном похолодании, а другие области - о дожде

19 сентября, 2018, 09:26

В конце недели в Киеве ожидается похолодание, а на остальной территории пройдут дожди

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что в воскресенье в столице Украины ожидается резкая смена погоды - город накроют дожди и существенное похолодание.

А вот до 23 сентября в Киеве должно быть сухо, солнечно и тепло, воздух прогреется до 26-27 градусов. В других областях в ближайшее время также ожидается сухая погода, температура воздуха составит 23-28 градусов.

"Ночи и утра - прохладные, 10-14 градусов. В низинах, за крупными городами, 7-10 градусов. 22 сентября дожди с похолоданием придут на Запад, а затем распространятся на большей части Украины. Поэтому пока что ночью и утром - свежая осень, а днем - ласковое лето", - подытожила Диденко.