Сущенко получил право на 6 телефонных звонков и свидание с родными, - адвокат
19 сентября, 2018, 22:27
Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО Лефортово
Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, передает Укринформ.
"Сегодня я побывал в СИЗО у Романа Сущенко. Могу сказать, что он уже получил апелляционное определение (Верховного суда РФ - ред.). Еще существенная новость - Роман получил право на 6 телефонных звонков. Также в этапировании ему разрешено свидание с родными. Ему очень хотелось бы увидеть жену и обоих детей", - сказал Фейгин.
Он также уточнил, что передал своему подзащитному письма от родных и дайджест прессы. Сущенко просил передавать всем привет, он рад, что его не забывают.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что окончательный приговор для Сущенко предоставляет возможность начать процедуру его помиловании для последующей передачи Украине.
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