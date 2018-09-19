Сущенко получил право на 6 телефонных звонков и свидание с родными, - адвокат

19 сентября, 2018, 22:27

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО Лефортово

Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Сегодня я побывал в СИЗО у Романа Сущенко. Могу сказать, что он уже получил апелляционное определение (Верховного суда РФ - ред.). Еще существенная новость - Роман получил право на 6 телефонных звонков. Также в этапировании ему разрешено свидание с родными. Ему очень хотелось бы увидеть жену и обоих детей", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что передал своему подзащитному письма от родных и дайджест прессы. Сущенко просил передавать всем привет, он рад, что его не забывают.