Стало известно, когда в Киев начнет летать Brussels Airlines

19 сентября, 2018, 12:19

"Дочка Deutsche Lufthansa Group авиакомпания Brussels Airlines начнет полеты в Киев с 17 октября 2018 года

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, передает "Интерфакс-Украина".

"Первый рейс состоится 17 октября, будут соединены Брюссель и столица Украины, что для нас очень важно", - сказал Койнзак.

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Чиновник отметил, что Brussels Airlines также летают в Африку, что создает дополнительные возможности для украинцев.

Сеть Lufthansa Group обслуживает 343 направления в 103 странах. В Украине самолеты Lufthansa Group осуществляют рейсы из Львова, Киева, Днепра и Одессы.