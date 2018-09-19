Стало известно, когда в Киев начнет летать Brussels Airlines
19 сентября, 2018, 12:19
"Дочка Deutsche Lufthansa Group авиакомпания Brussels Airlines начнет полеты в Киев с 17 октября 2018 года
Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, передает "Интерфакс-Украина".
"Первый рейс состоится 17 октября, будут соединены Брюссель и столица Украины, что для нас очень важно", - сказал Койнзак.
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Чиновник отметил, что Brussels Airlines также летают в Африку, что создает дополнительные возможности для украинцев.
Сеть Lufthansa Group обслуживает 343 направления в 103 странах. В Украине самолеты Lufthansa Group осуществляют рейсы из Львова, Киева, Днепра и Одессы.
- Напомним, ранее сообщалось, что Wizz Air откроет рейсы из Харькова в Вену, а также в Лондон.
- Молдавская авиакомпания возобновляет рейсы Киев-Кишинев.
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