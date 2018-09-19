США напомнили России: Минскому меморандуму уже 4 года, пора остановить бои на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.
"В этот день 4 года назад был подписан Минский меморандум, чтобы остановить бои на востоке Украины. Но украинцы все еще ждут мира; еженедельно гибнут и получают ранения гражданские и военные. Россия должна прекратить боевые действия на востоке Украины и избрать путь мира", - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, накануне первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей и за год не было достигнуто прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.
В этот день 4 года назад был подписан Минский меморандум, чтобы остановить бои на востоке Украины. Но украинцы все еще ждут мира; еженедельно гибнут и получают ранения гражданские и военные. Россия должна прекратить боевые действия на востоке Украины и избрать путь мира. #UkraineNotForgotten— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 сентября 2018 г.
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