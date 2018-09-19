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США напомнили России: Минскому меморандуму уже 4 года, пора остановить бои на Донбассе


фото: REUTERS
Россия должна прекратить боевые действия на Востоке Украины, как это предусмотрено подписанным четыре года назад Минским меморандумом

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.

"В этот день 4 года назад был подписан Минский меморандум, чтобы остановить бои на востоке Украины. Но украинцы все еще ждут мира; еженедельно гибнут и получают ранения гражданские и военные. Россия должна прекратить боевые действия на востоке Украины и избрать путь мира", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, накануне первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей и за год не было достигнуто прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

 

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