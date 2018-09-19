Сенат США одобрил выделение Украине $250 млн на оборону в рамках бюджета Пентагона-2019
19 сентября, 2018, 07:21
Сенат США одобрил проект бюджета Министерства обороны на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение безопасности помощи Украине до $250 млн
Об этом сообщает пресс-центр украинского посольства в США на своей странице в Facebook.
Отмечается, что сумма, которую планируется предоставить Украине, на $50 млн превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашей страны.
Эти деньги пойдут на:
- проведение военных учений;
- предоставление военного оснащения;
- предоставление летальных видов вооружений и логистической поддержки;
- замену ранее предоставленных вооружений или военных товаров;
- разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.
"Для вступления в силу согласованный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год" должен быть еще утвержден Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись Президенту США", - подчеркнули в посольстве.
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