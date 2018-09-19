 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сенат США одобрил выделение Украине $250 млн на оборону в рамках бюджета Пентагона-2019

Сенат США одобрил проект бюджета Министерства обороны на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение безопасности помощи Украине до $250 млн

Об этом сообщает пресс-центр украинского посольства в США на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сумма, которую планируется предоставить Украине, на $50 млн превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашей страны.

Эти деньги пойдут на:

  • проведение военных учений;
  • предоставление военного оснащения;
  • предоставление летальных видов вооружений и логистической поддержки;
  • замену ранее предоставленных вооружений или военных товаров;
  • разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.

"Для вступления в силу согласованный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год" должен быть еще утвержден Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись Президенту США", - подчеркнули в посольстве.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать