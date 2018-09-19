СБУ объявила в розыск "главу правительства ЛНР". Но не указала фамилию и "заблюрила" фото

19 сентября, 2018, 13:04

Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя так называемого "совета министров" террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Наверное сногсшибательное "карьерный рост" в ЛНР затмило здравый смысл бывшему полковнику Службы гражданской защиты, а возможно предатель просто выжидал удобный случай. Так или иначе, он настолько проникся идеями независимости "народа Донбасса", что сначала возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем удостоился великой "чести", став целым "премьер-министром" бандитов. Эта неуважаемый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганщины, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Материалы уголовного производства за преступления против основ национальной и общественной безопасности направлены в суд.

При этом в сообщении спецслужбы отсутствует фамилия пособника российских оккупантов, а на обнародованной в заметке фотографии его лицо закрыто эффектом "блюр", что затрудняет опознание.

Должность председателя "совета министров" оккупационной администрации в Луганске с 26 декабря 2015 года занимает Сергей Иванович Козлов, который с 1994 по 2005 год служил в МЧС и закончил службу в звании полковника, а с 2006 по 2009 год находился на пенсии. 22 мая 2014 года он вступил в ряды батальона "Заря" террористической "ЛНР".