Руководитель крупнейшего банка Дании уволился из-за скандала с отмыванием денег Путина

19 сентября, 2018, 14:12

Главный исполнительный директор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку после скандала по поводу отмывания российских денег через отделения в Эстонии

Об этом сообщает Associated Press.

В 2017 году Danske Bank начал проверку сообщений о грязных деньгах, в том числе членов семьи президента РФ Владимира Путина, которые проходят через эстонский филиал. Обнародованные 19 сентября результаты проверки свидетельствуют, что через отделение в Эстонии прошло около 200 млрд евро ($235 млрд). Согласно отчету, большинство платежей являются подозрительными.

"Danske Bank не выполнил свои обязательства по поводу возможного отмывания средств в Эстонии. Я глубоко сожалею. Я думаю, что правильным для всех сторон является то, что я подаю в отставку. Я, как генеральный директор, несу ответственность за то, что происходит в банке, и, конечно, я это принимаю", - сказал Борген.

Проверка выявила около 6,2 тыс. клиентов с наибольшими показателями риска. При этом лично Борген в отчете фигурирует как незадействованный в подозрительных операциях.

Из-за скандала с отмыванием российских денег акции банка в 2017 году подешевели на 20%, а после появления в СМИ в сентябре 2018 года информации об отмывании $28 млрд - еще на 6%.