 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Руководитель крупнейшего банка Дании уволился из-за скандала с отмыванием денег Путина

Томас Борген
фото: BBC
Главный исполнительный директор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку после скандала по поводу отмывания российских денег через отделения в Эстонии

Об этом сообщает Associated Press.

В 2017 году Danske Bank начал проверку сообщений о грязных деньгах, в том числе членов семьи президента РФ Владимира Путина, которые проходят через эстонский филиал. Обнародованные 19 сентября результаты проверки свидетельствуют, что через отделение в Эстонии прошло около 200 млрд евро ($235 млрд). Согласно отчету, большинство платежей являются подозрительными.

"Danske Bank не выполнил свои обязательства по поводу возможного отмывания средств в Эстонии. Я глубоко сожалею. Я думаю, что правильным для всех сторон является то, что я подаю в отставку. Я, как генеральный директор, несу ответственность за то, что происходит в банке, и, конечно, я это принимаю", - сказал Борген.

Проверка выявила около 6,2 тыс. клиентов с наибольшими показателями риска. При этом лично Борген в отчете фигурирует как незадействованный в подозрительных операциях.

Из-за скандала с отмыванием российских денег акции банка в 2017 году подешевели на 20%, а после появления в СМИ в сентябре 2018 года информации об отмывании $28 млрд - еще на 6%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать