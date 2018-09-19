Руководство запорожского дома инвалидов отдавало подопечных в трудовое рабство
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Директор вместе со своим заместителем и еще одним сотрудником отдавали людей в трудовое рабство. В частности, воспитанников с умственными недостатками заставляли заниматься сельхозработами за пределами интерната.
В рамках следственных действий, по месту проживания злоумышленницы проведен обыск, во время которого с территории домовладения освобождены подопечные дома инвалидов.
Отмечается, что у подопечных была установлена II группа инвалидности с детства, и согласно индивидуальным программам реабилитации инвалидов они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья.
Сейчас фигурантам дела уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.149 УКУ (Торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении передачи человека).
Подозреваемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас продолжается досудебное следствие.
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