Руководство запорожского дома инвалидов отдавало подопечных в трудовое рабство

19 сентября, 2018, 13:55

В Запорожье правоохранители разоблачили руководителей Таврического дома инвалидов в незаконной эксплуатации своих подопечных

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Директор вместе со своим заместителем и еще одним сотрудником отдавали людей в трудовое рабство. В частности, воспитанников с умственными недостатками заставляли заниматься сельхозработами за пределами интерната.

В рамках следственных действий, по месту проживания злоумышленницы проведен обыск, во время которого с территории домовладения освобождены подопечные дома инвалидов.

Отмечается, что у подопечных была установлена II группа инвалидности с детства, и согласно индивидуальным программам реабилитации инвалидов они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья.

Сейчас фигурантам дела уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.149 УКУ (Торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении передачи человека).

Подозреваемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное следствие.