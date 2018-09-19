Работодатель будет принимать участие в обучении студентов: правительство поддержало дуальную форму образования

19 сентября, 2018, 14:47

Кабинет министров Украины 19 сентября одобрил концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования до 2023 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы видим, что 4 из 10 фирм в ключевых отраслях украинской экономики, говорят о том, что существует значительный разрыв между умениями, которыми обладают работники, и теми, которые нужны фирмам", - заявила на заседании министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она отметила, что необходимо развивать партнерские отношения с бизнесом при подготовке специалистов.

Вероятно, отношения между студентами, вузами и бизнесом будут регулироваться на основании договора, в котором будут прописаны обязанности сторон.

Целью реализации концепции является определение положений государственной политики по повышению качества профессиональной подготовки. Суть концепции заключается в том, что работодатель будет принимать непосредственное участие в обучении студентов. В частности, реализация концепции будет проходить в три этапа.

Первым этапом будет разработка нормативно-правовой базы с 2018 по 2019 год. С 2019 по 2020 планируется разработка типовых моделей дуальной формы обучения. Третий этап предусматривает создание кластеров дуального образования с 2020 по 2023 год.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман выступил за более быстрое внедрение данной программы. Он поручил в течение месяца внести предложения, чтобы можно было запустить пилотные проекты по дуальному образованию во всеукраинском масштабе.