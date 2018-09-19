"Выборы" в ОРДЛО ставят под угрозу Минский процесс, - Олифер

19 сентября, 2018, 20:39

Проведение внеочередных выборов в ОРДЛО нарушает обязательства России как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Проведение т.н." внеочередных выборов "в ОРДЛО нарушает обязательства РФ как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс. В случае проведения таких "выборов" их результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украина, ни миром ", - написала Олифер.

Она напомнила, что выборы в ОРДЛО могут произойти только по украинскому закону, при участии украинских партий и СМИ, при наблюдении международных обозревателей, с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Украинская сторона Трехсторонней группы призвала российскую сторону отказаться от решения, которое способно свести на нет усилия по урегулированию ситуации.