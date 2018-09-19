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"Шахтер" - "Хоффенхайм". Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: twitter
Сегодня "Шахтер" домашним матчем против немецкого "Хоффенхайма" начинает выступления в Лиге чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Хоффенхайм" (Германия)

19 сентября, Харьков, ОСК "Металлист"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

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