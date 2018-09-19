"Шахтер" - "Хоффенхайм". Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
19 сентября, 2018, 11:00
Сегодня "Шахтер" домашним матчем против немецкого "Хоффенхайма" начинает выступления в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур
Группа F
"Шахтер" (Украина) - "Хоффенхайм" (Германия)
19 сентября, Харьков, ОСК "Металлист"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".
- 18 сентября в центральном матче 1-го тура Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил ПСЖ.
- Также соперниками команды Паулу Фонсеки на групповом раунде станут английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".
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"Динамо" не смогло пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и уступил в квалификации голландскому "Аяксу".
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