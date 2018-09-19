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"Капитан Марвел": вышел первый трейлер о самой сильной героине киновселенной

"Капитан Марвел" будет рассказывать о событиях 1990-х годов, когда Земля оказалась в центре межгалактического конфликта

Видео опубликовано на официальном канале Marvel в YouTube.

По сюжету, бывший пилот ВВС США Кэрол Денверс в исполнении Бри Ларсон получает сверхчеловеческие способности путем слияния собственной ДНК с генетическим кодом инопланетной расы Крии.

Украиноязычная версия.

Оригинальный трейлер.

По мнению критиков и зрителей, это один из самых ожидаемых фильмов 2019 года . Впервые на появление "Капитана" намекнули в киноленте "Мстители: Война бесконечности".

Фильм побил несколько кассовых рекордов, например, быстрее всех собрал миллиард долларов в мировом прокате и занял четвертую строчку по сборам среди всех картин в истории, уступая только "Аватару", "Титанику" и "Пробуждению силы".

Картина станет приквелом ко всей киновселенной Marvel и 21-му фильму студии в целом. Интересно, что "Капитан Марвел" - это не только первый фильм студии с женщиной в главной роли, но и первый фильм с женщиной в кресле режиссера. Над режиссурой картины работали Анна Боден и Райан Флек. В США кинокартина выйдет 8 марта.

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