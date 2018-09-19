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"Еспресо" в прямом эфире покажет презентацию книги “Диалог лечит раны” главы УГКЦ Святослава Шевчука

19 сентября в 14:00 телеканал "Еспресо" начнет прямую трансляцию презентации главы книги "Диалог лечит раны" главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука

Модерировать мероприятие будет глава комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины Николай Княжицкий.

Зрители смогут увидеть презентацию книги на YouTube-канале "Еспресо", а также на странице в Facebook.

"Диалог лечит раны" – книга-интервью с Блаженнейшим Святославом Шевчуком авторства Кшиштофа Томасика, посвященная 1030-й годовщине крещения Киевской Руси.

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