Предстоятель УГКЦ презентовал книгу о трагических событиях из украинско-польского прошлого
В среду, 19 сентября в рамках нынешнего львовского Форума издателей презентовали книгу "Диалог лечит раны" авторства предстоятеля Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука и польского журналиста Кшиштофа Томасика.
На презентации также присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Модерировал мероприятие глава комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий.
"Я представляю украинскую сторону украинско-польского диалога. Адресатом этой книги является в основном польский читатель, который не знает нашей истории. Мы живем в мире монологов, не умеем говорить и слышать друг друга. Я искренне пытался говорить правду", - отмечает Шевчук.
Он рассказал, что книга была издана на польском языке в марте этого года и презентована в Варшаве, Кракове и Люблине. Сегодня же происходит презентация украинского перевода.
"Мы долго дебатировали, издавать ли ее на русском языке. Но диалог между властью и церковью, обществом является чрезвычайно важным. Мы должны говорить о сложной совместной украинско-польской истории. Поэтому я очень благодарен президенту и другим официальным лицам, которые присутствуют здесь на презентации "Диалог лечит раны", - в свою очередь отметил Княжицкий.
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