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Правительство поддержало путешествия между Украиной и Грузией по ID-паспортам


фото: kh-passport
Кабинет министров одобрил проект соглашения с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующий документ.
 
В соответствии с соглашением, украинцы смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, содержащих бесконтактный электронный носитель.
 
Сейчас между двумя странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в частности, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
 
Ожидается, что имплементация соглашения о поездках по ID-картам приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты благодаря увеличению количества путешественников.
  • В конце августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что граждане Грузии и Украины смогут пользоваться внутренними паспортами при посещении этих двух стран.
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