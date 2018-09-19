Правительство поддержало путешествия между Украиной и Грузией по ID-паспортам

19 сентября, 2018, 13:10

Кабинет министров одобрил проект соглашения с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на соответствующий документ.

В соответствии с соглашением, украинцы смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, содержащих бесконтактный электронный носитель.

Сейчас между двумя странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в частности, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Ожидается, что имплементация соглашения о поездках по ID-картам приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты благодаря увеличению количества путешественников.