Посол Палестины опроверг информацию о заявлениях о признании аннексии Крыма

19 сентября, 2018, 22:02

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль опроверг информацию о любых своих заявлениях по Крыму

Об этом в среду, 19 сентября, сообщило палестинское нацагентство Wafa со ссылкой на официальное заявление Палестинской дипломатической службы в России.

"Посол государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль опровергает информацию о своих словах по Крыму. Посол Нафаль подтверждает, что не делал никаких заявлений по Крыму, и такие заявления являются недействительными", - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что палестинское государство не вмешивается в дела других государств.

В МИД Украины также сообщили, что посол Палестины был вызван для объяснений о заявлениях относительно вероятности признания Крыма российским.