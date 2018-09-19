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Посол Палестины опроверг информацию о заявлениях о признании аннексии Крыма

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль опроверг информацию о любых своих заявлениях по Крыму

Об этом в среду, 19 сентября, сообщило палестинское нацагентство Wafa со ссылкой на официальное заявление Палестинской дипломатической службы в России.

"Посол государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль опровергает информацию о своих словах по Крыму. Посол Нафаль подтверждает, что не делал никаких заявлений по Крыму, и такие заявления являются недействительными", - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что палестинское государство не вмешивается в дела других государств.

В МИД Украины также сообщили, что посол Палестины был вызван для объяснений о заявлениях относительно вероятности признания Крыма российским.

  • Ранее, в российских СМИ сообщили о том, что посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что руководство Палестины поддерживает Россию в вопросе легитимности референдума, проведенного в 2014 году в Крыму.
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