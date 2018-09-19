Порошенко обещает не допустить провокаций после того, как церковь получит томос

19 сентября, 2018, 23:12

Президент Петр Порошенко пообещал, что не допустит провокаций и пролития крови после того, как Украинская православная церковь получит томос об автокефалии

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что во время рассмотрения в Верховной Раде обращения к Вселенскому патриарху некоторые депутаты пытались устроить драку в парламенте, но провокация своей цели не достигла.

"Но я подчеркиваю, что и после получения томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие бы рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь", — подчеркнул президент.

Порошенко также подчеркнул, что экзархи Вселенского патриархата начали работу "на финишной прямой по предоставлению томоса", однако он не будет говорить о том, что "томос уже у нас в кармане".