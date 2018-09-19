Порошенко обещает не допустить провокаций после того, как церковь получит томос
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко отметил, что во время рассмотрения в Верховной Раде обращения к Вселенскому патриарху некоторые депутаты пытались устроить драку в парламенте, но провокация своей цели не достигла.
"Но я подчеркиваю, что и после получения томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие бы рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь", — подчеркнул президент.
Порошенко также подчеркнул, что экзархи Вселенского патриархата начали работу "на финишной прямой по предоставлению томоса", однако он не будет говорить о том, что "томос уже у нас в кармане".
- Напомним, президент Петр Порошенко пришел к соглашению с Вселенским патриархом Варфоломеем в отношении единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии Украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
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