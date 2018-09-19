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Почти 200 заключенных из ОРДЛО просят перевести их в тюрьмы на подконтрольные территории


фото: ntv
По меньшей мере 184 заключенных на территории ОРДЛО, которым объявили приговор до начала оккупации и которые сейчас находятся на неподконтрольных территориях, просят перевести их на подконтрольную Украине территорию

Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека за период с 16 мая до 15 августа 2018 года.

По данным ООН, заключенные попросили перевести их на территорию, которая контролируется украинским правительством, но прогресса в этом вопросе в течение отчетного периода на достигли.

Некоторые из заключенных остаются под стражей даже после окончания срока наказания.

Кроме того, говорят в ООН, "уголовно-процессуальный кодекс" оккупационной "власти" Луганщины предусматривает, что люди, срок заключения которых истек, не могут покидать ОРЛО после освобождения из тюрьмы.

Также, как сообщает управление по правам человека, освобожденные на оккупированных территориях не всегда имеют действительные паспорта или другие удостоверения личности, что "существенно ограничивает их свободу передвижения и подвергает риску дальнейшего "ареста".

В ООН отмечают также, что на оккупированных территориях отсутствует четкий порядок рассмотрения апелляций.
 

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