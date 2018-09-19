Парубий передал комитету Рады представление на снятие неприкосновенности с трех нардепов
19 сентября, 2018, 15:01
Парламентскому комитету по вопросам регламента передали представление генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Парубий на пленарном заседании парламента во вторник проинформировал парламентариев, что получил от генерального прокурора представления на этих народных депутатов.
"Я безотлагательно передаю документы на рассмотрение комитета по вопросам регламента. Я убежден, мы должны поддержать представление генерального прокурора своими голосами", - прокомментировал Парубий.
Политик заявил, что народные депутаты могут доказать свою невиновность в суде, а сейчас нужно поддержать генпрокурора.
- Напомним, Юрий Луценко сообщил, что внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" С.Дунаева, А.Вилкула и Д.Колесникова.
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