Парубий передал комитету Рады представление на снятие неприкосновенности с трех нардепов

19 сентября, 2018, 15:01

Парламентскому комитету по вопросам регламента передали представление генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Парубий на пленарном заседании парламента во вторник проинформировал парламентариев, что получил от генерального прокурора представления на этих народных депутатов.

"Я безотлагательно передаю документы на рассмотрение комитета по вопросам регламента. Я убежден, мы должны поддержать представление генерального прокурора своими голосами", - прокомментировал Парубий.

Политик заявил, что народные депутаты могут доказать свою невиновность в суде, а сейчас нужно поддержать генпрокурора.