Палестина может признать Крым российским, - посол

19 сентября, 2018, 19:08

Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль заявил, что руководство Палестины поддерживает Россию в вопросе легитимности референдума, проведенного в 2014 году в Крыму

Об этом посол заявил в интервью российскому изданию "Известия".

Он аргументировал это тем, что право народов на самоопределение является неотъемлемым для всех без исключения.

"Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", - заявил палестинский дипломат.

Он также добавил, что официальное признание может последовать в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе. Посол отметил, что Крымский полуостров неоднократно посещали палестинские делегации.