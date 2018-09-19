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Оригинальная PlayStation снова "оживет": Sony выпускает мини-версию классической консоли

Sony снова будет выпускать оригинальную PlayStation 1994 года, но в мини-формате: консоль будет на 45% меньше, чем оригинальная

Об этом говорится в блоге компании.

Продажи стартуют 3 декабря, а за новую-старую консоль придется заплатить 99,99 долларов На PlayStation Classic предварительно установить 20 культовых игр того времени, включая Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms.

HDMI-адаптера, который идет в комплекте, недостаточно. Как указано на сайте Sony, для работы нужно отдельно приобрести USB AC-адаптер на 5V.

 

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