НБУ открыл банкам данные о должниках из Кредитного реестра

19 сентября, 2018, 18:30

Национальный банк Украины с 1 сентября 2018 года предоставил банкам возможность получать информацию из Кредитного реестра

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет об информации в отношении должников, условий кредитных операций, выполнения обязательств по таким операциям, класса должников. Информация из Кредитного реестра предоставляется на безвозмездной основе.

“Использование банками информации из Кредитного реестра НБУ будет способствовать созданию условий для снижения уровня кредитного риска, формирования конкурентной рыночной среды, в которой добросовестные заемщики имеют преимущества перед недобросовестными, а также будет способствовать повышению уровня безопасности банковских операций“, - отметила директор департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева.

Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков” вступил в силу 4 марта 2018 года. Согласно этого закона НБУ создал централизованный Кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет свыше 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

С 1 января 2019 года банки будут обязаны использовать информацию из Кредитного реестра НБУ для оценки рисков кредитования.